إجراء قرعة كأس الرابطة 9 نوفمبر وبداية المباريات 19 من نفس الشهر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة خطابا رسميا إلى 4 فرق المشاركة في الدور التمهيدى، تخطرهم بموعد إجراء قرعة بطولة كأس الرابطة والمقرر لها 9 من الشهر الجارى .

بينما تأتى بداية مباريات بطولة كأس رابطة الأندية من يوم 19 من شهر نوفمبر الجارى أيضا.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن مواعيد كأس الرابطة المقرر إقامتها فى النسخة الثانية من تاريخ البطولة، وكان فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى، بعد فوزه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحددت رابطة الأندية يوم 19 نوفمبر المقبل، موعداً لإقامة الدور التمهيدي للبطولة، على أن يقام دور الـ 16 خلال أيام، 25،26،27 من نفس الشهر.

ويقام دور الثمانية خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس العام المقبل.