شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامح يفوز بعضوية الاتحاد الأفريقى للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز أحمد سامح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم بعضوية الاتحاد الأفريقي للعبة، فى الانتخابات التى أقيمت اليوم على هامش كونجرس الاتحاد الأفريقي.

وحصد أحمد سامح على 19 صوتا من 21 صوتا، وفى نفس الوقت فاز ممثل الاتحاد الجزائري بمنصب العضوية، كما فاز ممثل الاتحاد الليبي بعضوية الاتحاد الأفريقي أيضا.

جدير بالذكر أن السوداني طارق أميري يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للقوس والسهم.

وكانت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم وصلت إلى جنوب أفريقيا استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقيةالثانية عشر المقرر انطلاقها بداية من غدا السبت 5 نوفمبر وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

وكان في استقبال بعثة المنتخب مسؤولي السفارة المصرية في جنوب أفريقيا وعلى رأسهم أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا.

ويترأس بعثة المنتخب اللواء وليد ميلجي عضو مجلس الإدارة، وتضم البعثة كل من، الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى اللاعبين، أحمد فخري وعلي حسن ويوسف طلبة وبهاء عمرو وأحمد حجاب.