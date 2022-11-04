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ناشئ الزمالك يحتفل بهدف فوز فريقه بصورة والدته المتوفية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خطف محمد محسن ناشئ الزمالك الأنظار بعدما احتفل بصورة والدته المتوفية، عقب تسجيله هدف فوز فريقه مواليد 2011 على نظيره وراق الحضر فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الجيزة.

أحرز محمد محسن هدف الزمالك فى المباراة، واحتفل بوضع صورة والدته على القميص وكتب عليها: "فى الجنة يا أمى".

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وفى نفس البطولة تخطى فريق البراعم مواليد 2012 بقيادة مدربه أحمد عبد الله نظيره وراق الحضر برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف عادل ويوسف أيمن وعز الدين أحمد وياسين أحمد.

وتغلب فريق البراعم مواليد 2013 بقيادة مدربه طلعت منصور على وراق الحضر بسباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري الجيزة.

وأحرز أهداف الزمالك كل من ممدوح محمد 4 أهداف "سوبر هاتريك" ومازن حسن وسليم وائل وبهاء إبراهيم.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الزمالك مواليد 2009 و2010 غدا السبت على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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