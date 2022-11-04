شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحصل على راحة من التدريبات لحين الشفاء من كدمة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق الجماعية التى ستعود غدًا السبت، لحين الشفاء من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الكتف خلال مواجهة إنبى الأخيرة.

وسمح الجهاز الطبى للزمالك لشيكابالا بالحصول على راحة من المشاركة فى التدريبات الجماعية، مع إمكانية خوض بعض التمارين الخفيفة بعيدًا عن الالتحامات أو المجهود الذى قد يؤثر بالسلب على إصابته.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الايجابى 1/1 . سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا فى الدقيقة 84 من رأسية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.