شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوجه بتوفير الاحتياجات الطبية المطلوبة للناشئ "حصوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أسامة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادى غزل المحلة، فور علمه قبل يومين بالحادث المؤلم الذى تعرضه له الناشئ "السيد رضا حصوة" الذى انضم لتدريبات فريق 2008 بالنادى على سبيل الاختبار قبل قيده، إدارة النادى والجهاز الطبي بمتابعة حالة اللاعب وتقديم كافة سبل الدعم الطبى والرعاية اللازمة له، مؤكدًا أن إدارة النادى بقدر حزنها على الحادث المأساوى بقدر تعاطفها وحرصها الشديد على توفير كل سبل الدعم للناشئ.

وقام مدرب الفريق بمرافقة اللاعب إلى المستشفى، حيث تمّ التعامل مع حالة اللاعب واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة له، كما قام محمد جنيدى مدير قطاع الناشئين بالتواصل مع شقيق اللاعب الذى يرافقه بالمستشفى لتقديم كافة التسهيلات والدعم المطلوب له.

فى الوقت نفسه، قام الدكتور خالد يوسف طبيب الفريق الأول بالتواصل مع مدير مستشفى المنصورة الدولي، وتأكد من أن إدارة المستشفى وكافة الأطباء وفريق التمريض يقدمون الرعاية الكاملة للناشئ الذي يتواجد فى العناية المركزة فى حالة حرجة.

وطلب رئيس النادي من قائد محمد جنيدي مدير قطاع الناشئين باستمرار متابعة حالة اللاعب، وسيقوم وفد من قطاع الناشئين يتقدمهم جنيدي بزيارة اللاعب فى المستشفى الدولي بالمنصورة، متمنيين الشفاء العاجل للاعب والتعافي من تلك الإصابة بسلام والعودة إلى الملاعب مرة أخرى.