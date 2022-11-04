شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يبدأ التدريبات المنفردة فى الأهلى غداً بعد جراحة الأنف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى التدريبات المنفردة غداً، السبت، على أن يعود للانتظام فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد عبد المنعم أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف» تحت إشراف أحد الأساتذة المتخصصين فى جراحة الوجه والفكين.
واطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه لجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وكان محمد عبد المنعم قد شارك فى مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، التى أقيمت مساء الجمعة الماضى باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد وتتويجه باللقب.