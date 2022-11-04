تصعيد ناشئين وراحة 5 أيام.. "الخليج 365" يكشف خطة كولر في الأهلي خلال فترة التوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي برنامج فترة التوقف الحالية للمسابقات المحلية وذلك بالنسبة لأبناء الفريق الأحمر.

وتوقفت مسابقة الدوري الممتاز بسبب خوض منتخب مصر لمعسكر نوفمبر والذي سيتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن كولر قسم فترة التوقف إلى مرحلتين أولهما تبدأ من غدًا وتستمر لمدة 4 أيام والتي تتضمن المران غداً وبعد غد في العاشرة صباحاً ثم مباراة ودية يوم الإثنين ثم المران الأخير في العاشرة من صباح الثلاثاء.

وأضاف:" كولر استقر على منح لاعبيه راحة سلبية بدءاً من الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد التالي على أن يعود الفريق لبدء المرحلة الثانية بدءاً من العاشرة صباح الإثنين 15 نوفمبر الجاري".

وأوضح المصدر: "ستكون المرحلة الثانية 12 يوماً بينهم الأسبوع الأول عبارة عن تدريبات ومباراة ودية لم يتحدد طرفها الثاني بعد، وهناك فكرة لإقامة معسكر خلال تلك الأيام ولكن لم يحسم كولر الموقف النهائي بشأن هذا الأمر".

وتابع: "استقر كولر على تصعيد ناشئين على مرحلتين ولكن بعض الظروف عجلت من تواجد هؤلاء اللاعبين، فمثلاً كان مقرراً تواجد محمد أشرف بدءاً من غداً، ولكن مع إصابة علي معلول بإشتباه بفيروس كورونا تم الاستعانة أمام الداخلية باللاعب الشاب، كذلك عبدالرحمن رشدان المدافع القادم من وادي دجلة تعرض للإصابة في مباراة فريق الشباب مواليد 2003 أمام إنبي ببطولة الجمهورية وأثبتت الأشعة إصابته بمزق في السمانة وبالتالي لن يتواجد غداً".

وأشار المصدر: "سيظهر في المران غداً شادي رضوان ومحمد أشرف وكريم الدبيس بجانب مصطفى سعد ميسي الوافد من سيراميكا والذي شارك التدريبات بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبي".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين تحت أنظار كولر يراقبهم وقد يستعين بهم عند انضمام الدوليين لمنتخبات بلادهم ومعسكر الفراعنة وعلى رأسهم أحمد طعيمة ومحمد حمدي ومحمد شرقية من مواليد 2003".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في دور الـ8 من النسخة السابقة لبطولة كأس مصر.