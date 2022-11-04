قائمة غانا الأولية لكأس العالم تشهد تواجد "نجوم أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا، عن قائمة الفريق الأولية، التي تستعد لبطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، والتي تنطلق 20 نوفمبر الجاري وتنتهي 18 ديسمبر المقبل.

ويقع المنتخب الغاني ضمن المجموعة الثامنة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات البرتغال، أوروجواي، وكوريا الجنوبية.

وعاد للمنتخب الغاني، جيفري شلوب لاعب كريستال بالاس الإنجليزي الذي شارك ضد آثيوبيا بالتصفيات لمدة 28 دقيقة، العام الماضي، وأصيب في تلك المباراة، ولم يتم استدعاءه منذ ذلك الحين للـ"بلاك ستارز".

كما أنضم لأول مرة، كمال صواه، لاعب كلوب بروج البلجيكي، الذي تألق مع فريقه خلال دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتحتوي القائمة على اللاعبين الذين شاركوا في تصفيات كأس العالم، إضافة إلى بعض اللاعبين الجدد، أصحاب الجنسيات المختلفة والأصول الغانية، والذين أعلنوا انضمامهم وتمثيلهم للمنتخب الغاني.

حيث يحضر إيناكي ويليامز مهاجم أتليتك بلباو الإسباني، وطارق لامبتي ظهير برايتون الإنجليزي، ومحمد ساليسو قلب دفاع ساوثامبتون الإنجليزي، كما يستمر تواجد الشقيقين أندري وجوردان آيو، وأيضًا توماس بارتي لاعب وسط أرسنال.

وتعبتر هذه البطولة، نسخة استثنائية من المونديال، حيث تقرر إقامتها بمنتصف الموسم في فصل الشتاء لأول مرة في التاريخ، بسبب أحوال الطقس بدولة قطر، التي تستضيف البطولة كأول بلد عربي تقام البطولة الأكبر في كرة القدم على أراضيه.

قائمة غانا