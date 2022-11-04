بنزيما يتحدث عن طموحاته في كأس العالم.. العودة إلى ليون.. ومستقبله بعد الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا عن طموحاته في كأس العالم 2022، مؤكدًا أن الأمر مُعقد بسبب الإصابات التي ضربت الديوك مؤخرًا.

وقال بنزيما خلال مقابلة على منصة Twitch: "موسم 2011 -2012 كان بالتأكيد أفضل فريق يحظى به ريال مدريد، كان رائعا، كان لدينا كل شئ، ولكن للأسف لم نفز بدوري الأبطال".

وأضاف: "اللعب في كأس العالم أمر استثنائي، الجميع يحلم بالمشاركة فيه، لكنني لن أفعل أي شيء بمفردي، لا يجب أن أقول سأفوز ولكن سنفوز كفريق، لن أذهب إلى قطر وحدي".

وأكمل الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022: "بالنسبة لي أتعامل مع الأمر بهدوء ولدي طموح بالتأكيد وأريد أن أتألق وأقوم بأشياء استثنائية".

وتابع: "أعلم أن كأس العالم بطولة استثنائية ولكن الأمر مُعقد بالنسبة لنا، فهناك الكثير من الإصابات".

وتحدث مهاجم الملكي عن إمكانية العودة إلى ليون الفرنسي، قائلًا: "تركت صورة جيدة في ليون، يجب أن تبقى هكذا، فعلت ما كان يجب فعله، ولا يزال ليون هو النادي المفضل بالنسبة لي، وإذا تمكنت من العودة للعمل في ليون يومًا ما فسأفعل وليس كلاعب".

وردًا على سؤال هل تنظر لمستقبلك كمدرب؟، علق، قائلًا: "في الحقيقة لا أعرف ولكنني أريد مساعدة اللاعبين الشباب حتي يفهموا كرة القدم ومنحهم الثقة، نفكر جميعًا في تسجيل الأهداف، المباراة 90 دقيقة، نحن فقط ننظر إلى من يُسجل".

ويشارك منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بكأس العالم بجانب أستراليا والدنمارك وتونس.