كونتي: ليفربول لم يكن يفز قبل قدوم كلوب.. وأكن له كل الاحترام

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث أنطونيو كونتي، مدرب فريق توتنهام، خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمواجهة ليفربول، يوم الأحد، ضمن الجولة الـ15 من بريميرليج.

وقال المدرب الإيطالي ضاحكًا: " لدينا إصابات كبيرة، الكثير من الأندية لديهم إصابات، نحن نرى الوضع الحالي مستحيلا بالنسبة للمستقبل".

ثم أضاف: "بنتانكور أفضل بكثير، وتدرب في جزء من الحصة التدريبية، والأمر نفسه بالنسبة لكولوسيفسكي، فقد حصل معنا على نصف حصة تدريبية، بينما ريتشارليسون وروميرو سيكونوا غير متاحين".

وبين:"مشكلة لوكاس مورا هي وجود مراحل مختلفة من الألم، اليوم كان الأمر سيئًا له، وقالوا إنه قلق حقًا بشأن هذا. طلبت منه أن يحاول أن يكون متاحًا لأننا في حاجة إليه".

واستكمل:"التواجد في المدرجات يوم الثلاثاء ضد مارسيليا بدوري الأبطال؟ كان الأمر فظيعًا، بصراحة، كان الأمر غريبًا حقًا لأن مكاني كان وسط الجماهير".

واستطرد:" لدي احترام كبير ليورجن كلوب، لأن تاريخه يتحدث عنه، أتذكر جيدًا أن ليفربول لم يفز لفترة طويلة قبل قدومه".

وأتم:"لقد احتاج كلوب إلى أربع سنوات لمساعدة ليفربول على الفوز مرة أخرى وبالتأكيد هذا يظهر أنه من المهم للمدرب أن يكون لديه الوقت، ليفربول يمكن أن يكون مثالاً جيدا لنا، نحن نسعى للخطى بنفس المنوال مع إدارة النادي".

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 16 نقطة.