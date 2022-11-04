بوتر يتحدث عن أوباميانج وتشيلويل وكيبا قبل مباراة آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد جراهام بوتر، مدرب تشيلسي، أن مباراة آرسنال ستكون مهمة بالنسبة لإيمريك أوباميانج، مهاجم الفريق، كونه يواجه فريقه السابق، لكنه أشار إلى أن تحقيق الفوز يعتمد على جهود كل لاعبي الفريق الأزرق وليس النجم الجابوني وحده.

ويستضيف تشيلسي جاره آرسنال على ملعب "ستامفورد بريدج" في ديربي لندني مثير عند الساعة 02:00 ظهر بعد غدٍ الأحد ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، فيما يتصدر آرسنال الجدول بـ31 نقطة من 12 مباراة.

وكان أوباميانج لعب لآرسنال خلال الفترة من يناير 2018 حتى يناير 2022.

ثم عاد النجم الجابوني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عبر بوابة تشيلسي.

ولعب أوباميانج بقميص تشيلسي هذا الموسم 5 مباريات في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وقال بوتر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، اليوم الجمعة، "إنه ديربي لندن بين فريقين جيدين، آرسنال يبلي بلاءً حسنًا والتاريخ يجعل المباراة مثيرة للاهتمام بالنسبة لأوباميانج، لكن الماضي يبقى ماضيًا".

وأضاف "أوباميانج جزء مهم من الفريق بالنسبة لنا، لكن الأمر يتطلب الجميع، وليس لاعبًا واحدًا فقط، أعتقد أنه متحمس للمباراة، لكنه يظل هادئ".

وعن إصابة بن تشيلويل، مدافع تشيلسي، في مباراة دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، قال بوتر "سيجري فحصًا في وقت لاحق من اليوم، سنعرف بعدها حالته، وسيكون هناك بيانًا من النادي بشأنه غدًا، إنه يشعر بأنه على ما يرام لكنه أيضًا يدرك حجم الإصابة، نحتاج إلى ترك التورم يستقر، لذلك تأخر الفحص".

وكانت تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى أن تشيلويل سيغيب عن منتخب إنجلترا في كأس العالم، التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري.

وبشأن كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي، أوضح المدرب "الحارس لن يكون متاحًا معنا في مباراة آرسنال، أعتقد أنه لن يلعب مجددًا قبل كأس العالم".