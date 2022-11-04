اخبار الرياضه

الامارات | البطائح يقيل كايو بعد سداسية شباب الأهلي

0 نشر
الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يقيل كايو بعد سداسية شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي البطائح لكرة القدم، رسمياً، اليوم الجمعة، عن إقالة المدرب البرازيلي كايو زيناردي عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق امام شباب الاهلي بسداسية نظيفة في الجولة التاسعة من دوري ادنوك للمحترفين.
ولم يعلن نادي البطائح عن بديل كايو المنتظر مكتفيا في بيانه بالاعلان عن قرار الإقالة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا