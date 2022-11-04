الامارات | البطائح يقيل كايو بعد سداسية شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي البطائح لكرة القدم، رسمياً، اليوم الجمعة، عن إقالة المدرب البرازيلي كايو زيناردي عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق امام شباب الاهلي بسداسية نظيفة في الجولة التاسعة من دوري ادنوك للمحترفين.

ولم يعلن نادي البطائح عن بديل كايو المنتظر مكتفيا في بيانه بالاعلان عن قرار الإقالة.