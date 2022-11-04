الامارات | نادي العين يكرم بطل بناء الأجسام عبدالله العيسائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم نادي العين لاعب منتخب بناء الأجسام عبدالله العيسائي، وذلك تزامنا مع اقامة مباراة العين وخورفكان اليوم، التي انتهت بفوز العين 2-1 ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين. ويأتي تكريم العيسائي تثمينا لفوزه بثلاثة ميداليات في بطولتي آسيا واسيا المفتوحة التي اقيمت في قيرغيزستان مؤخرا متفوقا على عدد كبير من اللاعبين الأسوياء، كونه من أصحاب الهمم، ليكون أول لاعب مواطن وعربي يشارك في بطولات الأسوياء ببناء الأجسام، في ظاهرة غير معتادة عالميا. وقام بتكريم العيسائي، المدير التنفيذي لنادي العين خلفان الشامسي بتواجد لاعبي الفريق.

وقدم العيسائي الشكر والتقدير إلى إدارة العين، مؤكدا أن المبادرة ليست غريبة على "الزعيم"، وقال لـ"الإمارات اليوم": أتطلع لمزيد من النتائج الايجابية المميزة في العام المقبل واعتز بهذاالتكريم.