الامارات | فوز "جلف اف سي" وتعادل سيتي ومسافي في دوري الهواة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اليوم فريق "جلف اف سي" على فريق بينونة بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة التاسعة لدوري الدرجة الاولى لأندية الهواة، حيث سجل لفريق "جلف اف سي" المغربي ايمن الوبراري الدقيقة 6، والسنغالي محمد ديوب هدفين (41 و80)، والبرازيلي لوكاس دا روشا 90، بينما سجل لفريق بينونة البرازيلي دينيلسون كوادره (20و39). ليصبح رصيد الفائز 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد بينونة عند 6 نقاط في المركز ما قبل الاخير. وفي مباراة ثانية تعادل مسافي مع سيتي بدون اهداف ليصبح رصيد مسافي 14 نقطة في المركز السادس وسيتي 8 نقاط في المركز الرابع عشر.