شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع جهازه المعاون الترتيب للمباراة الودية وبرنامج الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون موعد والطرف الثاني للمباراة الودية التى سيخوضها الفريق خلال الأسبوع المقبل استعدادًا للارتباطات المقبلة.

وخاض الأهلي مرانًا أمس، الخميس، بعد الفوز على الداخلية مساء الأربعاء بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز ثم حصل على راحة اليوم على أن يستأنف تدريباته غدًا وبعد غدٍ ثم يخوض مباراة ودية يوم الأثنين المقبل باستاد التتش.

ويبحث كولر مع جهازه المعاون الطرف الثاني في ودية الأثنين المقبل وهل ستكون أمام فريق الشباب بالنادي مثلما فعل منذ عدة أيام وهذا هو الإتجاه الأقرب، أم ستكون أمام فريق أخر سيتم تحديده في غضون الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المقاولون العرب في الخامسة من مساء يوم 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر بإستاد الأهلي والسلام.

وبعد مواجهة المقاولون بكأس مصر، يلعب الأهلي مع طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف في أول مباراتين وبرباعية مقابل هدف في المباراة الثالثة على التوالي.