شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يدرس عرض تدريب أسوان قبل مناقشة مسئولى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أسامة نبيه مدرب عام فريق الكرة بنادى الزمالك، العرض الذى تلقاه مؤخرًا من أجل تولى تدريب فريق أسوان، خلفًا لربيع ياسين الذى تمت إقالته بعد خسارة أول ثلاث جولات بمسابقة الدورى.

ويدرس نبيه عرض فريق أسوان من كل الجوانب، لتحديد موقفه النهائى، وقبل التحدث مع مسئولى الزمالك حول إمكانية الرحيل فى حال الاستقرار على توليه المهمة، إلا إن أسامة نبيه مازال لم يتخذ قراره النهائى بشأن تولى المسئولية.

وكان أسوان تلقى النادي ترشيحات لعدة أسماء تدريبية منهم حمزة الجمل، ومحمد يوسف، وحمادة صدقي، والبرتغالي جواو موتا مدرب الهلال السوداني السابق، وعبد الحميد بسيوني

وخسر أسوان العائد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

اعتذار ربيع ياسين جاء بعد 4 أشهر من قيادته للفريق، حيث أنهى مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب، في مطلع شهر يوليو الماضي.