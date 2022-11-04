شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. إنجي خير الله أول مدربة مصرية تقود منتخب الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر البطلة المصرية المعتزلة إنجي خير الله، لاعبة الاسكواش، هى أول مدربة مصرية تتولى القيادة الفنية لمنتخب السيدات، ومنتخبات الاسكواش بصفة عامة، وذلك بعدما قرر الاتحاد المصرى للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، تعيين إنجي خيرالله مديرا فنيا لمنتخب السيدات فى بطولة العالم للسيدات المقامة فى مصر فى الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك تقديراً للدور الكبير الذى لعبته خير الله مع جيلها فى الارتقاء باللعبة بمصر، لتفتح مع زميلاتها فى تلك الفترة الباب على مصراعيه لتألق وظهور جيل جديد من سيدات الاسكواش تمكن بعد ذلك من الهيمنة على عرش اللعبة على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن يضم منتخب الاسكواش أول خمسة لاعبين بالتصنيف العالمي فى ديسمبر المقبل، وبات فى حكم المؤكد تواجد كل من: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة.

إنجي خير الله وُلدت في 5 ديسمبر 1981، واحتلت المرتبة 33 في التصنيف العالمي في مايو 2011 ووصلت إلى مستوى عالٍ من الاحترافية، باحتلالها المرتبة 11 في يوليو 2010.

وكانت خير الله قد احتلت مركز الصدارة في 1999 عندما فازت مع أمنية عبد القوي وإيمان الأمير بلقب فريق الناشئين العالمي، كما وصلت هي نفسها إلى دور نصف النهائي في مسابقات الفردي.