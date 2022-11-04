شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى كأس مصر والدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة خلال الفترة الحالية من المباريات بسبب توقف الدوري، بعدها يبدأ الاستعداد للارتباطات المقبلة فى المسابقات المحلية بعد الفوز فى أول 3 مباريات بالدوري الممتاز للموسم الجارى.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذى يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا 18 نوفمبر الجارى بالكويت.

واستهل الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف فى أول مباراتين وبرباعية مقابل هدف فى المباراة الثالثة على التوالي.

الأهلي كان مُقرراً له خوض أول مباراة بعد توقف الدوري أمام طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام، ولكن اتحاد الكرة المصري أعلن ظهر أمس، الخميس، مواعيد ربع نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، وتقرر إقامة مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الخامسة مساء الأحد 27 نوفمبر، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي.

وبذلك تكون مباراة الأهلي والمقاولون العرب هى أول مباراة رسمية للأحمر، بعد فترة التوقف الحالية التي تستمر لأكثر من 3 أسابيع، اعتبارًا من أمس الخميس.