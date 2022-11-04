الامارات | شباب الأهلي يقسو على البطائح ويعتلي قمة الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى شباب الأهلي، صدارة الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين، "مؤقتا" اليوم، عقب الفوز الكبير الذي ألحقه بمستضيفه البطائح بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح المرحلة التاسعة من المسابقة. وفع شباب الأهلي رصيده للنقطة 19 في انتظار نتيجة مباراتي الشارقة مع الظفرة، والوحدة مع دبا، اللتان ستُجريان اليوم.

ولم يحتج الضيوف، سوى 10 دقائق، ليفتتح البرازيلي إيغور خيسوس التسجيل، من تمريرة أحمد جميل، ليودعها في المرمى لحظة خروج الحارس لملاقاته.

وعزز البرازيلي يوري سيزار من تقدم شباب الأهلي بإضافة الهدف الثاني من لعبة مُشابهة ليضعها على يمين الحارس"27". واستمرت الأفضلية المًطلقة لـ"فرسان دبي" ليتمكن حارب عبدالله من مضاعفة النتيجة على البطائح، من متابعة تسديدة خيسوس، التي ارتدت من الحارس أودعها بسهولة في المرمى "60". وجاء الدور على البديل يحيى الغساني لإضافة الهدف الرابع من تمريرة سحرية من زميله كارتابيا، ضرب بها دفاع البطائح وحولها في المرمى لحظة خروج الحارس لملاقاته "70".

وجدد حارب عبدالله زيارته لشباك البطائح، مستغلاً تمريرة سحرية لزميله عبدالله النقبي راوغ على أثرها أحد مدافعي البطائح وسجل الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه "72". وواصل حارب عبدالله تألقه في المباراة، ليصنع الهدف السادس والأخير من مجهود فردي رائع، واضعا الكرة على طبق من ذهب للبديل جوستافو أولفيرا سجل منها بيسراه "84".