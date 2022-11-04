الامارات | العين يتجنب "فخ خورفكان" ويصل النقطة الـ 16

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب اليوم فريق العين تأخره أمام ضيفه خورفكان بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين بعد أن سجل هدفين في الشوط الثاني، وذلك ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين. وبموجب هذه النتيجة أصبح في رصيد العين 16 نقطة، وظل خورفكان بثماني نقاط. وجاء هدف خورفكان من أول هجمة للفريق، عن طريق الجزائري مهدي عبيد مستقيدا من كرة عرضية وصلته من البرازيلي جونينهو سددها رأسية في الدقيقة الثامنة. وبعد ذلك أضاع المغربي سفيان رحيمي فرصة هدف التعادل بعد انفراده بالمرمى، لكنه سدد في الشباك الخارجية. وضاعت بعدها تسديدة صاروخية من لابا كودجو تصدى لها ببراعة خارس خورفكان أحمد حمدان على مرتين.

وبعد العديد من التصديات الرائعة لحارس خورفكان، جاء هدف التعادل للعين في الشوط الثاني عن طريق كوامي، من خلال كرة رأسية في الدقيقة 52.

وجاء هدف الفوز للعين من لابا كودجو بكرة رأسية بعد كرة ثابتة نقلها له البرازيلي جوناثان في الدقيقة 80.