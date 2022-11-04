الامارات | "دبي القابضة" تدعم تحدي دبي للياقة بإقامة سباق "سكاي رن"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، عن عودة سباق "دبي القابضة سكاي رن" المُرتقب، وهو سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي، ضمن عدد من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تستضيفها الوجهات التابعة للمجموعة أثناء تحدي دبي للياقة 2022.

وسيشهد جدول الفعاليات الرياضية لدبي القابضة والذي يمتد على مدار شهر عودة سباق "دبي القابضة سكاي رن 2022" كأهم الفعاليات الرياضية في تحدي دبي للياقة 2022. ويُعد هذا السباق الخيري سباقاً مُعتمداً رسمياً ضمن أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي، ومن المتوقّع أن ينضم لدورة هذا العام، التي تقام يوم السبت 12 نوفمبر، 250 متسابقاً يتنافسون على صعود 52 طابقاً، أي ما يعادل 1334 درجة سلم، وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في جميرا أبراج الإمارات. وسيعود ريع السباق بالكامل لصالح "مجلس الأمل" التابع لمؤسسة الجليلة لدعم مريضات السرطان والمتعافيات منه. وباب التسجيل مفتوح عبر الموقع الإلكتروني www.dhskyrun.ae لفئتي المشاركة المفتوحة والفرق، وستقدّم دبي القابضة جوائز نقدية للفائزين الأوائل من فئة النخبة وكذلك أسرع فريق ضمن فئة الفريق.

ولتشجيع سكان الإمارة وزوارها للمشاركة في التحدي السنوي الذي يمتد لثلاثين يوماً، تستضيف دبي القابضة أيضاً مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية في الوجهات الشهيرة التابعة لها، والتي تناسب كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.