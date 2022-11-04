موعد مباراة مصر وبلجيكا.. والقنوات المجانية الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر الأول، نظيره البلجيكى فى مباراة ودية، في الخامسة مساء الجمعة 18 نوفمبر الجاري بدولة الكويت، و على ملعب "جابر الأحمد".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر، والذي ينطلق فى الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، محمود جاد (المصري).

خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك)، أكرم توفيق (الأهلي)، محمود متولي (الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمود علاء (الاتحاد)، حسين السيد (المصري)، عبد الله جمعة (الزمالك).

خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي )، مروان عطية (اتحاد السكندري)، إمام عاشور (الزمالك)، محمود حمادة (فاركو)، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، عمرو عماد السيسي (الزمالك)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، طاهر محمد طاهر (الأهلي).

خط الهجوم: أحمد عبد القادر (الأهلي)، مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)، مروان حمدي (المصري)، محمد شريف (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا)

القنوات الناقلة

تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت.