شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية التى نشرت عبر موقع ”الخليج 365”، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلي يطمئن على حالة الخماسي المصاب خلال توقف الدوري

يطمأن الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة على حالة الخماسي المصاب، علي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات واليو ديانج ورامي ربيعة، من أجل معرفة حالتهم الصحية وموعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم وتسببت في استبعادهم من قائمة مباراة الأهلي الماضية ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد التنس يقدم احتجاجا رسميا بعد إقصاء المنتخب من بطولة كأس ديفيز

تقدم مسئولو اتحاد التنس باحتجاج رسمى للاتحاد الدولى واللجنة المنظمة لبطولة كأس ديفيز للناشئين والتى تقام بتركيا ، بسبب نتيجة مباراة إيطاليا وإسبانيا.

فيريرا يضع خطة لعلاج السلبيات فى الزمالك خلال فترة توقف الدورى

يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، مع جهازه المعاون لخطة تصحيح المسار خلال فترة التوقف الحالية لإعادة الفريق لما كان عليه من قبل.

4 ميداليات حصاد كمال الأجسام فى اليوم الأول ببطولة العالم بإسبانيا

حقق منتخب كمال الأجسام 4 ميداليات فى منافسات اليوم الأول لبطولة العالم التى تقام بإسبانيا وتستمر حتى 8 نوفمبر الجارى، وحقق الميداليات أحمد سامى بواقع 3 ذهبيات، وفضية لسيد النسر.