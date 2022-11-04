شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الناشئين تؤدى صلاة الجمعة فى مقر الإقامة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 صلاة الجمعة فى مقر الإقامة بالعاصمة الجزائرية. ويخوض منتخب الناشئين معسكرا مغلقا استعدادا لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب مصر الفوز على الجزائر وديا الأربعاء بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصرى مشواره فى التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

ويرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.