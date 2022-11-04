شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر عقب فوز الأهلي على الداخلية برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من لاعبي الفريق بأن يكونوا أكثر جرأة هجومية على مرمى المنافسين، وأن يعملوا جيداً على استغلال الفرص التى تُتاح لهم أمام مرمى المنافس.

وحرص كولر على الحديث مع لاعبي الأهلي عقب الفوز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل فى الدوري وقال لهم، "عليكم أن تستغلوا معظم الفرص التى تُتاح أمام مرمى المنافس".

وأضاف كولر فى حديثه مع لاعبى الأهلي، "فى بعض المباريات قد تكون الفرص قليلة، لذا لابد من حسمها واستغلالها حتى يُحقق الفريق هدفه من المباراة".

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف فى أول مباراتين، وبرباعية مقابل هدف فى المباراة الثالثة على التوالى.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

وخاض الأهلي مراناً أمس، الخميس، بعد الفوز على الداخلية، ثم حصل على راحة اليوم على أن يستأنف تدريباته غداً وبعد غد، ثم يخوض مباراة ودية الاثنين المقبل باستاد التتش.

ويستعد الأهلي مباراة المقاولون العرب فى الخامسة مساء 27 نوفمبر الجاري فى الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر باستاد الأهلي والسلام.

وبعد مواجهة المقاولون بكأس مصر ، يلعب الأهلي مع طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.