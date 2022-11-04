شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يشارك فى كأس العالم 2023 للشباب والبنات 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لكرة السلة3x3 تحت 23 سنة للشباب والآنسات إلى بطولة كأس العالم المقرر اقامتها في بولندا 2023.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خطابًا من الاتحاد الدولي يؤكد فيه تأهل منتخبي السلة إلى بطولة كأس العالم 3x3 تحت 23 عامًا المقرر إقامتها فى مدينة لوبلين فى بولندا خلال شهر سبتمبر من العام المقبل.

وتقام البطولة فى الفترة من 27 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر من عام 2023 فى بولندا بمشاركة منتخي مصر للشباب والآنسات تحت 23 عامًا.