شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي خلال توقف الدورى والارتباطات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم عدم ارتباط فريق الكرة بالندي الأهلي بمباريات رسمية خلال الفترة الحالية، إلا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة كولر قرر مواصلة التدريبات اليومية على ملعب التتش استعداداً للاتباطات المقبلة، محلياً وأفريقياً، على أن يحصل الفريق بعدها على راحة.. نرصد فى السطور التالية خطة الأهلي للارتباطات المقبلة..

س: كيف يفكر الأهلي ومدربه السويسري مارسيل كولر فى برنامج الفريق للمرحلة المقبلة؟

ج: الأهلي خاض مراناً أمس، الخميس، عقب الفوز على الداخلية 4/1 مساء أمس الأول الأربعاء، فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز ثم حصل الفريق على راحة اليوم على أن يستأنف تدريباته غداً استعداداً للارتباطات المقبلة.

س: ماذا فعلب الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم؟

ج: الأهلي فاز على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة بهدف نظيف فى أول جولتين، ثم فاز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.

س: وماذا عن تدريبات الفريق الفترة المقبلة؟

ج: من المقرر أن يتدرب الأهلي حتى الأحد المقبل، على أن يخوض مباراة ودية صباح الاثنين قد تكون مع فريق الشباب بالنادى، ويحصل بعدها على راحة لمدة 5 أو 6 أيام بعدها يستأنف الفريق تدريباته.

س: ما هي ارتباطات الأهلي المقبلة على الصعيد المحلى؟

ج: الأهلي سيواجه المقاولون العرب فى الخامسة مساء الأحد 27 نوفمبر، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ثم يلتقى المارد الأحمر مع طلائع الجيش 2 ديسمبر المقبل باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

س: وماذا عن ارتباطات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟

ج: الأهلي يترقب قرعة دوري أبطال أفريقيا التى تُقام 16 نوفمبر الجاري حتى يتعرّف على منافسيه فى دور المجموعات، بعدما تأهل لهذا الدور بالفوز على إتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 لدوري الأبطال، ويبدأ الأهلي منافساته في دور المجموعات خلال فبراير المقبل.