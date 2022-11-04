شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يظهر فى مران طلائع الجيش اليوم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش، فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، أول تدريباته تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، الذى تولى مهمة المدير الفني لفريق الكرة خلفاً لعلاء عبد العال الذى تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام.

ووقع محمد يوسف عقدا مع طلائع الجيش فى حضور العميد أيمن سعيد المصرى المشرف العام على فريق الكرة بنادى طلائع الجيش.

ويضم الجهاز الفني الجديد لطلائع الجيش

العميد أيمن سعيد المصري المشرف على الفريق

محمد يوسف مديرا فنيا

طارق السعيد مدربا عاما

ياسر على مدربا

سيد السويركي مدرب حراس مرمى

محمد سعد مدرب أحمال

وتم الإبقاء علي الجهاز الإداري والطبي والمكون من:

يسري عرفان مديرا إداريا

محمد مختار مدير شئون اللاعبين

إيهاب كمال إداريا

محمد عبد الرحمن الأسيوطي طبيبا.

عبد الرحمن كمال طبيب

عمر عبد العزيز مدلك

ياسر شبل مدلك

حامد خلف مدلك

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.