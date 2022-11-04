شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يهزم الرجاء المغربى بثلاثية ويصعد لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك فى خطف بطاقة التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الرجاء المغربى، ليضرب موعداً مع الأهلى فى نهائى القرن الأفريقي فى مثل هذا اليوم 4 نوفمبر 2020.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الأفريقى.

تقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر المباراة النهائية أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة 27 نوفمبر 2020، سجل عمرو السولية للأهلى مبكرا وتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك، وخطف محمد مجدى أفشة هدف الفوز للاهلى في آخر المباراة في الهدف المعروف إعلاميا بـ"القاضية ممكن"، ليتوج الأهلى باللقب التاسع في تاريخه والذى نجح في تحقيق اللقب العاشر على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا في الأراضى المغربية.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.