شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يقدم احتجاجا رسميا بعد إقصاء المنتخب من بطولة كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو اتحاد التنس باحتجاج رسمى للاتحاد الدولى واللجنة المنظمة لبطولة كأس ديفيز للناشئين والتى تقام بتركيا ، بسبب نتيجة مباراة إيطاليا وإسبانيا.

وتم تحقيق الاحتجاج اعتراضا على نتيجة مباراة إسبانيا وأستراليا والتى انتهت بفوز المنتخب الأسترالي بنتيجة 2/1 ، ليحتل المنتخب الإسبانى المركز الأول فى المجموعة، ويليه المنتخب الأسترالى ثم المنتخب المصرى، والمكسيك، ووفقا لنظام البطولة يتأهل أصحاب الترتيب الأول والثانى لربع نهائي البطولة.

وكان المنتخب المصرى للتنس اقترب من التأهل لربع النهائي ورغم فوزه على المكسيك، إلا أن فوز أستراليا على إسبانيا جعل مصر فى المركز الثالث فى ترتيب المجموعة وحرمانه من تحقيق إنجاز تاريخى بالتأهل لربع نهائي البطولة.