البنك الأهلي مع بيراميدز باستاد القاهرة فى الخامسة مساءً.

الأهلي مع المقاولون العرب باستاد السلام فى الخامسة مساءً.

الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب فى الخامسة مساءً.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر لموسم 2022/2021 على النحو التالى:

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

محمد العمدة

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