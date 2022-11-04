كولر يطلب الإطاحة بـ 5 من لاعبي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف فرج عامر مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة شركات فرج الله، ورئيس مجلس ادارة شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية والرئيس التاريخي لنادي سموحة عن أبرز مطالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بـ الأهلي خلال الفترة القادمة .

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:كولر سيطلب من إدارة ‎الأهلي ان يستغني عن خمس لاعبين والأهلي مطلق الحرية يعيرهم او يبيعهم بيع نهائي مشروط .

وأضاف فرج عامر :" ليس من الضرورة أن لجنة التخطيط توافق على خروج الـ ٥ لاعبين من قائمة الأهلي المؤشرات تؤكد خروج ثلاثة فقط والاحتفاظ بلاعبين أهمهم زياد طارق".

شبانة يكشف عن طلبات كولر من الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن طلبات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي الأهلي بتوفير مباراة ودية قبل مواجهة المقاولون، كما أكد أنّ إدارة الأهلي بدأت التحرك من أجل تجديد عقد محمد شريف، مهاجم الفريق.