4 أهداف يسعى فيريرا لتحقيقها خلال فترة التوقف الحالية مع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، 4 أهداف أمامه يسعى لتحقيقها خلال فترة التوقف الحالية في بطولة الدورى، من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح في الفترة المقبلة.

يدرس فيريرا مع معاونيه، خطة استغلال هذه الأيام لتصحيح الأخطاء التي شهدتها مباراتا الأهلى في السوبر وإنبى في بطولة الدورى، والتي خسر الفريق الأولى وتعادل في الثانية، ليخسر تحقيق رقم مميز بالجمع بين الدورى وكأس مصر والسوبر المحلى لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.

أهداف فيريرا

يهدف فيريرا خلال فترة التوقف الحالية إلى 4 أهداف، وهى تجهيز المصابين خلال هذه الفترة للمباريات المقبلة، بالإضافة إلى العمل علي زيادة انسجام الصفقات الجديدة، وحسم ترتيب اللاعبين في المراكز، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب جديدة من الناشئين على طريقة الموسم الماضى.

ويعانى أكثر من لاعب من الإصابة والتي يأتي في مقدمتهم محمود حمدى الونش الذى يغيب لمدة 6 أشهر، وأحمد فتوح الذى يغيب من أسبوعين لثلاثة بسبب كسر في وجه القدم، ومحمد عبد الشافى الذى يعانى من إجهاد عضلى، ودونجا الذى اقترب من العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية خلال أسبوعين، وأخيرا تماثل سامسون أكينيولا للشفاء من الإصابة بكدمة في وجه القدم ويخضع حاليا لبرنامج بدنيى لتجهيزه.