شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات حصاد كمال الأجسام فى اليوم الأول ببطولة العالم بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب كمال الأجسام 4 ميداليات فى منافسات اليوم الأول لبطولة العالم التى تقام بإسبانيا وتستمر حتى 8 نوفمبر الجارى، وحقق الميداليات أحمد سامى بواقع 3 ذهبيات، وفضية لسيد النسر.

حقق سامى الذهبيات الثلاث فى فئة ماستر كلاسيك بدي بيلدنج وحصل على الترتيب الأول وبطل أبطال هذه الفئه، كما حقق الميدالية الذهبية في فئة الكلاسيك بودي بلدنج للرجال، كما حقق البطل المصري سيد النسر الترتيب التاني وفضية الكلاسيك بدي بيلدنج فوق الطول، بينما محمد ابو العزايم حصل على المركز الخامس فوق 55 سنه فئة كمال الأجسام الوزن المفتوح .

وتضم البعثة رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عادل فهيم رئيسا للبعثة، ومحمد محسن المدرب والحكم الدولي مشرف عام البعثة وأمير معبد مدير فني وأسامة مدبولي مدرب بالإضافة إلى 20 لاعبا هم:

سيد النسر و عادل بسيوني وأحمد ابوجنه وياسر عتبه ومحمد ابو العز وهانى معتمد وعمرو الحديد واحمد سامي ومحمد نوفل وحمدي نوفل و وائل يوسف و سعيد بحرية وأحمد طه وحمدي غانم ومحمد حكم وهيثم هاشم و عماد واحمد الهيتي و احمد عبد النبي واحمد سليم .