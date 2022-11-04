شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال روى فيتوريا عن انضمام باهر المحمدى لمعسكر الفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بمستوى الدولي باهر المحمدى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الذى ظهر عليه مع فريقه فى الآونة الأخيرة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد ضم مدافع الدراويش فى معسكره المقبل الذى سيقام على فترتين من 7 إلى 18 نوفمبر الجارى، ويتخلله مباراة ضد بلجيكا على أحد ملاعب الكويت، وذلك ضمن الأجندة الدولية.

وقال فيتوريا، "باهر المحمدي اللاعب الوحيد الذى كان يجب أن يتواجد من المعسكر الماضى، لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية".

وأوضح مدرب المنتخب أنه "على مستوى المدافعين واضح أن لدينا بعض المشاكل، ولكن المحمدى يعرف أفكار المعسكر السابق، وهو على علم بعملنا فيستحق تلك الفرصة".