شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة اليوم من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان جاريدو منح لاعبيه راحة سلبية من المران الجماعي اليوم، الجمعة، من أجل التقاط الأنفاس. وكان جاريدو قد قرر تطبيق اليوم الكامل فى الوقت الحالي على لاعبيه لرفع معدلات اللياقة البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر فور استئناف مسابقة الدوري العام.

ومن المعروف أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، برئاسة عامر حسين، أعلنت المواعيد الجديدة لمباراتى الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو والتى تم تأجيلهما بسبب مؤتمر المناخ.

ويواجه الدراويش الفريق السكندري 23 نوفمبر الجارى على ملعب الإسكندرية فى الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي الفريق القاهري فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر المقبل فى الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي قام بنقل تدريباته الجماعية خارج ملعبه بالإسماعيلية لكسر حالة الملل لدي لاعبيه بالإضافة إلى اراحة الملاعب الرئيسية والفرعية.