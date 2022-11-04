شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إنجى خير الله وكريم درويش رحلة تألق من القفص الزجاجى إلى الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حدث غير مسبوق، تتولى البطلة المصرية المعتزلة انجي خير الله لاعبة الاسكواش السابقة، مسؤولية تدريب منتخب السيدات في بطولة العالم المقرر إقامتها بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقرر الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، تعيين إنجي خيرالله بطلة الاسكواش المعتزلة، مديرا فنيا لمنتخب السيدات في بطوله العالم للسيدات المقامه في مصر في الفتره من ١٠ إلى ١٦ ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يضم منتخب الاسكواش أول خمسة لاعبين بالتصنيف العالمي في ديسمبر المقبل، وبات في حكم المؤكد تواجد كل من: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة.

إنجي خير الله وُلدت في 5 ديسمبر 1981، واحتلت المرتبة 33 في التصنيف العالمي في مايو 2011 ووصلت إلى مستوى عالٍ من الاحترافية، باحتلالها المرتبة 11 في يوليو 2010.

وكانت خير الله قد احتلت مركز الصدارة في 1999 عندما فازت مع أمنية عبد القوي وإيمان الأمير بلقب فريق الناشئين العالمي، كما وصلت هي نفسها إلى دور نصف النهائي في مسابقات فردي، وتزوجت البطلة المعتزلة من كريم درويش بطل الاسكواش المعتزل والذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش بالإضافة إلى توليه مسؤولية قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة.