شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود طاهر طاهر أمام الطلائع بعد انتهاء إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر بدءا من مباراته القادمة في الدوري المصري ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الرابعة والمقرر لها 2 ديسمبر المقبل، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه بسبب طرده المباشر في مباراة الأهلي الافتتاحية بمسابقة الدوري ضد الإسماعيلي والتي فاز فيها فريقه بهدف نظيف.

وحصل طاهر محمد طاهر على الطرد المباشر في نهاية مباراة الإسماعيلي، ليتم إيقافه مباراتين من قبل لجنة المسابقتين، وبسبب تلك العقوبة غاب عن مباراتي فريقه ضد أسوان والداخلية، على أن يكون متاحا في خيارات الجهاز الفني بدءا من مباراته ضد طلائع الجيش، لاسيما وأنه من العناصر الأساسية في كتيبة السويسري مارسيل كولر.

وعدل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى مراكز عدد من لاعبى الفريق الأحمر، وعدم الالتزام بلعبهم فى مراكزهم العادية التى كانوا يؤدون فيها قبل قدومه لتدريب الأهلى فى بداية الموسم الحالى.

ولجأ كولر إلى تعديل مركز أكثر من لاعب مثل كريم فؤاد الذى كان يشارك كظهير أيمن ولكن غير مركزه للعب فى مركز الجناح الأيمن ونجح خلال اللعب فى مركزه الجديد فى تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، وتألق بشدة فى مركزه الجديد وحصل على لقب رجل مباراة فريقه ضد الداخلية.

كما قام كولر بتعديل مركز حسام حسن حيث دفع به خلال مباراة الداخلية فى مركز الجناح الأيسر رغم أن مركزه الأساسى مهاجم صريح، حيث علق على ذلك برغبته فى إشراك اللاعب فى مركز مختلف من أجل الحصول على فرصة فى ظل امتلاكه 3 مهاجمين ويرغب في منحه الفرصة بمركز مختلف.

كما قام كولر بتعديل مركز برونو سافيو من خلال الاعتماد عليه فى مركزى صانع الألعاب رغم أنه كان يجيد اللعب بشكل أفضل في الجناح الأيسر، قبل أن يعود ويدفع باللاعب في الجناح الأيسر أيضا حيث أجاد اللاعب البرازيلي في المركزين، وبدأ في الانسجام مع باقي زملائه رويدا رويدا.