أرتيتا: تعافي النني كان أسرع من توقعاتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

امتدح ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، لاعبه محمد النني، بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها، قائلًا إنه يدفع الجميع داخل التدريبات للوصل لأعلى درجات الاجتهاد في العمل.

قال أرتيتا عقب فوز الفريق أمس الخميس على زيورخ السويسري بهدف نظيف: "النني كان جيدًا حقا".

وتابع: "لقد غاب لمدة 8 أسابيع عن المباريات، نحن توقعنا في البداية غيابه 12 أسبوعًا، لكنه تعافى بشكل رائع".

وأضاف: "النني شخص يدفع الجميع دخل ملعب التدريبات ليكون بأعلى جاهزية ممكنة، وأعتقد أنه أدى اليوم بشكل رائع".

لعب النني أمام 63 دقيقة في أول مشاركة بشكل أساسي مع أرسنال ضمن بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي 2022-2023.

عانى النني من إصابة عضلية أبعدته عن الفريق أغلب أوقات الموسم الحالي ولم يلعب سوى لقاء واحد في بريميرليج قبل الإصابة.