"هل ما زلنا نعيش داخل نظرية الاحتواء؟".. الأهلي ينتقد أداء التحكيم أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أداء طاقم التحكيم في مباراة ناديه ضد الداخلية التي أقيمت الأربعاء الماضي في الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على الداخلية 4-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس وأدارها الحكم أمين عمر من الملعب والحكم عمرو الشناوي على الفار.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي " عانينا تحكيمياً أمام الداخلية رغم تحقيق الفوز ".

وأضاف " أمين عمر من الحكام الشاطرة والفاهمة ويقدر يبقى كويس لكنه في بعض الأوقات بيعمل حاجات ملهاش لازمة".

ووجه رسالة للحكم " القرارات ديه بالوضوح ده لما تتجاهلها يبقى بتعمل أيه في نفسك مش في الأهلي؟، هو لسه عايشين في موضوع الاحتواء والصفارة تبقى إدارية مش فنية والقرار ما يبقاش عادل ".

وعلق القيعي على هدف كريم فؤاد الملغي وقال " هدف صحيح 100% ، الخط المرسوم لتصوير فؤاد متسلل هو خط منحرف وليس طبيعياً ، هذه صورة مفتعلة".

وأنهى " الأخطاء التي ارتكبت ضدنا في مباراة الداخلية كانت مؤثرة ، نريد فقط الحصول على حقوقنا والعدل والتوقف عن العبث والتدليس لمن يحلل مثل هذه الألعاب".