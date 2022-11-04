شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع خطة لعلاج السلبيات فى الزمالك خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، مع جهازه المعاون لخطة تصحيح المسار خلال فترة التوقف الحالية لإعادة الفريق لما كان عليه من قبل.

وفقد الزمالك لقب السوبر المحلى أمام النادى الأهلى بهدفين نظيفين، ثم التعادل مع فريق إنبى فى بطولة الدورى بهدف لمثله، ليخسر الفريق نقطتين فى سباق الدورى، ليتراجع الزمالك فى المركز الثالث بترتيب جدول الدورى.

ويعود الزمالك للتدريبات غدا السبت، لبدء فترة علاج السلبيات بعدما منح فيريرا اللاعبين راحة لمدة يومين بعد مباراة إنبى، ويسعى فيريرا لإعادة تقييم اللاعبين وتأهيلهم من جديد وتجهيزهم نفسيا وفنيا لتخطى هذه المرحلة الصعبة والتجهيز للفترة المقبلة استعدادا للمباريات المقبلة للعودة لسكة الانتصارات واستعادة المستوى الذى كان عليه الفريق فى الموسم الماضى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى بعد العودة من فترة التوقف الحالية، المقرر لها السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى، سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.