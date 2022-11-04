شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على حالة الخماسي المصاب خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمأن الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة على حالة الخماسي المصاب، علي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات واليو ديانج ورامي ربيعة، من أجل معرفة حالتهم الصحية وموعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم وتسببت في استبعادهم من قائمة مباراة الأهلي الماضية ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب علي معلول وحسين الشحات بسبب شكواهم من الإصابة بنزلة برد وأن كان الأول قد تعافى وشارك في مران الفريق أمس ، الخميس، فيما اشتكى عمرو السولية من آلام في العضلة الأمامية ، بينما تعرض رامي ربيعة لكدمة في الظهر أبعدته عن قائمة مباراة الداخلية، بينما يعاني اليو ديانج من شد في العضلة الخلفية، ويحدد الجهاز الطبي البرنامج الطبي للسولية وديانج بينما يتحدد موقف الثلاثي معلول والشحات وربيعة من المشاركة في التدريبات خلال الفترة القادمة.

وعدل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى مراكز عدد من لاعبى الفريق الأحمر، وعدم الالتزام بلعبهم فى مراكزهم العادية التى كانوا يؤدون فيها قبل قدومه لتدريب الأهلى فى بداية الموسم الحالى.

ولجأ كولر إلى تعديل مركز أكثر من لاعب مثل كريم فؤاد الذى كان يشارك كظهير أيمن ولكن غير مركزه للعب فى مركز الجناح الأيمن ونجح خلال اللعب فى مركزه الجديد فى تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، وتألق بشدة فى مركزه الجديد وحصل على لقب رجل مباراة فريقه ضد الداخلية.

كما قام كولر بتعديل مركز حسام حسن حيث دفع به خلال مباراة الداخلية فى مركز الجناح الأيسر رغم أن مركزه الأساسى مهاجم صريح، حيث علق على ذلك برغبته فى إشراك اللاعب فى مركز مختلف من أجل الحصول على فرصة فى ظل امتلاكه 3 مهاجمين ويرغب في منحه الفرصة بمركز مختلف.

كما قام كولر بتعديل مركز برونو سافيو من خلال الاعتماد عليه فى مركزى صانع الألعاب رغم أنه كان يجيد اللعب بشكل أفضل في الجناح الأيسر، قبل أن يعود ويدفع باللاعب في الجناح الأيسر أيضا حيث أجاد اللاعب البرازيلي في المركزين، وبدأ في الانسجام مع باقي زملائه رويدا رويدا.