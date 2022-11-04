شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس على بٌعد خطوة من تدريب اسوان خلفاً لربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسفرت الاجتماعات المتواصلة لمجلس إدارة نادي أسوان في آخر 48 ساعة، عن اقتراب عماد النحاس من القيادة الفنية لنادى أسوان خلفا لربيع ياسين الذى رحل عن الفريق لسوء النتائج، بعدما خسر الفريق الجنوبي مبارياته الثلاث الأولى.

وتلقى النادي ترشيحات لعدة أسماء تدريبية منهم حمزة الجمل، ومحمد يوسف، وحمادة صدقي، والبرتغالي جواو موتا مدرب الهلال السوداني السابق، وعبد الحميد بسيوني

وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا قبول اعتذار ربيع ياسين عن عدم الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الجنوبي بسبب سوء النتائج.

وخسر أسوان العائد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

اعتذار ربيع ياسين جاء بعد 4 أشهر من قيادته للفريق، حيث أنهى مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب، في مطلع شهر يوليو الماضي.