شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ14 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم ،الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 14 بدورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، هليوبوليس مع الجزيرة، والقناة مع الزمالك، والطيران مع المعادى، والزهور مع الأهلى، وسموحة مع هليوليدو، والأوليمبى مع طلائع الجيش، وسبورتنج مع العبور، ودلفى مع الشمس.

فيما تقام الجولة الخامسة عشر يوم الخميس القادم بلقاءات بين كل من، هليوبوليس مع الطيران، والقناة مع الزهور، والزمالك مع البنك الأهلى، والجزيرة مع جزيرة الورد، وطلائع الجيش مع الأهلى، وهليوليدو مع المعادى، وسبورتنج مع سموحة، ودلفى مع الأوليمبى.