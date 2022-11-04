شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج الأهلي التحضيري خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج الفريق الأحمر أثناء فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز خلال شهر نوفمبر الجاري خلال الساعات القادمة، من أجل تحديد برنامج التحضير والتدريبات التي يخوضها الأهلي خلال الأيام القادمة لحين عودة المسابقة مرة أخرى.

ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بين أكثر من سيناريو خلال فترة التوقف سواء باستمرار خوض التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف أو خوض معسكر إعداد للحفاظ على الفورمة البدنية التي وصل لها لاعبي الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، والبناء عليها خشية من تراجع مستوى اللاعبين أو خوض مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين خاصة اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة كافية مع كولر.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير للفترة القادمة بعد مناقشة معاونيه في خطة الإعداد في ظل وجود وقت طويل حتى عودة الفريق الأحمر لخوض مباريات رسمية في بداية ديسمبر المقبل بدءا من مباراة طلائع الجيش في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.