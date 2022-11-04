شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستغل التوقف لاستكمال الإصلاحات باستاد عثمان أحمد عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو نادي المقاولون العرب والمسئولون عن ستاد عثمان أحمد عثمان عملية الإصلاحات على الملعب الرئيسي، مستغلين فترة توقف مباريات الدوري العام خلال الفترة الحالية.

وبدأ نادي المقاولون العرب عملية إصلاح لأرضية ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان على مرحلتين ووافق شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول على نقل كافة تدريبات الفريق للملعب الفرعي لحين الانتهاء من الإصلاحات في مرحلتيها.

وتصل نسبة الإصلاح بعد انتهاء المرحلة الأولى إلى 60 أو 70 % على أن تستكمل العملية خلال فترة توقف الدوري القائمة لمدة 15 يوما ليصبح الملعب جاهزا بعدها بنسبة 100%.

ويعود فريق المقاولون العرب إلى التدريبات غدا السبت، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 4 أيام، عقب التعادل في اللقاء الأخير مع فاركو سلبيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

واستهل فريق المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل سلبيا في الجولة الثانية أمام فيوتشر، ليتعادل أيضا في الجولة الثالثة مع فاركو بدون أهداف.