شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للاسكواش بمشاركة 15 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة افريقيا للاسكواش، والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الافريقي، في الفتره من 4 إلى 11 نوفمبر و التي تقام في مدينة بولاوايو بمشاركة 15 دولة أفريقية.

وكانت آخر نسخه للبطولة عقدت في 2013 في ناميبيا، وجاءت أسماء البعثه الرسمية لمصر المشاركة في البطولة من إداريين و لاعبين كالتالي:

الإداريين:

رئيساً للبعثة

- دكتور/حسام محمد جاد رجب

إدارى البعثه

- المهندسه/ أمنه أحمد ماجد الطرابلسى

مديراً فنياً للبعثة

- الكابتن/ محمد عثمان محمود زكى القيعى

اللاعبات:

-منه الله وليد حسن المندوه هديه

-نور محمد إبراهيم وجيه يوسف

-كنزى أيمن صابر سيد:

اللاعبين

- خالد محمد لبيب مصطفى

-سيف الدين ياسر مصطفى الشناوى

-ياسين أيمن شافعى خليل