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اليوم.. انطلاق بطولة أفريقيا للاسكواش بمشاركة 15 دولة

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة افريقيا للاسكواش، والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الافريقي، في الفتره من 4 إلى 11 نوفمبر و التي تقام في مدينة بولاوايو بمشاركة 15 دولة أفريقية.

 

وكانت آخر نسخه للبطولة عقدت في 2013 في ناميبيا، وجاءت أسماء البعثه الرسمية لمصر المشاركة في البطولة من إداريين و لاعبين كالتالي: 

 

الإداريين:

رئيساً للبعثة

- دكتور/حسام محمد جاد رجب         

إدارى البعثه

- المهندسه/ أمنه  أحمد ماجد الطرابلسى                                            

مديراً فنياً للبعثة

- الكابتن/ محمد عثمان محمود زكى القيعى

 

اللاعبات:

-منه الله وليد حسن المندوه هديه 

-نور محمد إبراهيم وجيه يوسف 

-كنزى أيمن صابر سيد:


اللاعبين

- خالد محمد لبيب مصطفى 

-سيف الدين ياسر مصطفى الشناوى 

-ياسين أيمن شافعى خليل

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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