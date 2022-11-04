شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستغل فترة توقف الدوري لتجهيز المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة رضا شحاتة فترة توقف الدوري من أجل تجهيز اللاعبين المصابين، في ظل معاناته من إصابة الثنائي محمود عزت وبركات حجاج.

وغاب محمود عزت عن الداخلية في أول ثلاث مباريات بالدوري، بينما غاب بركات حجاج عن مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري ، ويعاني محمود عزت من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يعاني بركان من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتعرض محمود عزت للإصابة بشد في العضلية الأمامية قبل انطلاق منافسات الدوري، وغاب بسببها عن المشاركة في مباراة طلائع الجيش بالجولة الافتتاحية، ويحتاج لمدة أسبوع قبل العودة للمشاركة في المباريات.