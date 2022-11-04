شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لإياب دور الـ32 أمام أول أغسطس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد العودة إلى القاهرة، عقب التعادل مع أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل فريق في مباراة ذهاب دور الـ32 المكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي أقيمت مساء الأربعاء الماضى على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت استعدادا للقاء الإياب، وتعادل فيوتشر بهدف لمثله مع أول أغسطس الأنجولي في ذهاب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.