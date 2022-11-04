شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..المنيا يواجه شبان قنا في مجموعة الصعيد بالقسم الثانى..وديروط مع لافيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثانية والنصف من ظهر اليوم ، الجمعة، مباراتان في إطار منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الصعيد من القسم الثانى، بين المنيا مع شبان قنا، وفريق ديروط مع لافيينا.

ويستضيف فريق ديروط صاحب المركز الثامن في ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 5 نقاط، فريق لافيينا تحت قيادة المجرى جورج جاليدى صاحب المركز الثانى برصيد 9 نقاط، في مباراة يسعى ديروط لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، فيما يبحث لافيينا عن العودة لصدارة المجموعة مؤقتا بالفوز على ديروط.

وفى المباراة الثانية، يستقبل فريق المنيا صاحب المركز الثالث عشر برصيد نقطتين، فريق شبان قنا صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط، في أول مباراة للمنيا بعد اعتذار أمير عزمى مجاهد عن الاستمرار في قيادة الفريق لسوء التوفيق مع الفريق.

وكان أمير عزمى مجاهد المدير الفني لفريق المنيا، أعلن اعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق بعد الهزيمة من مركز شباب طامية، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الرابع من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.

وكتب أمير عزمى عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "اعتذر عن استكمال المهمة مع نادى المنيا، لم يحالفنا التوفيق، وقدر الله وما شاء فعل.. شكرا لمجلس الإدارة والجهاز الفني والإدارى والطبى".